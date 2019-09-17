Минфин РФ назвал сроки перехода на новую систему накопительных пенсий

Министерство финансов России планирует, что поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят гражданам финансировать пенсию за счет личных взносов, вступят в силу с января 2021 года. Соответствующее решение опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов.

В ведомстве обратили внимание на необходимость принятия закона из-за низкого уровня участия россиян в формировании пенсий.

Предполагается, что при новой системе люди смогут финансировать накопительную пенсию за счет личного дохода и государство окажет им стимулирующую поддержку.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 30 сентября.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина одобрила новую концепцию накопительной пенсионной системы, разработанную Минфином РФ. Она отметила, что наработки, которые появились, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), будут учтены.

