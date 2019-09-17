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Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак»

14:42, 17.09.2019
Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак»
Фото: flickr.com

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак», сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Представители российского клуба уже вылетели на предварительные переговоры с французским специалистом для выяснения условий по зарплате тренера.

Арсен Венгер долгие годы возглавлял лондонский «Арсенал», с которым становился чемпионом Англии и выходил в финал Лиги чемпионов. С 2018 года французский специалист остается безработным.

СпортФутбол
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