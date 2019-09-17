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Происшествия

В Башкирии шестилетний сын несколько дней жил в квартире с мертвой мамой

11:53, 17.09.2019
В Башкирии шестилетний сын несколько дней жил в квартире с мертвой мамой
Фото: needpix.com

В минувший понедельник, 16 сентября, в Янауле в одной из квартир было обнаружено тело женщины, а рядом с ней находился ее шестилетний сын.

Как рассказали в Следственном комитете Башкирии, погибшую нашла ее подруга и незамедлительно вызвала правоохранителей и врачей. Ребенок был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь в связи с истощением организма.

По предварительной информации, женщина скончалась несколько дней назад, и все это время ребенок находился в квартире один.

Сейчас идет доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины и давности ее наступления, опрашиваются соседи и близкие погибшей, изучается ее личность, а также жилищно-бытовые условия проживания семьи.

Происшествия Башкортостан
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