Соцсети: у Московского рынка в Казани столкнулись автобус и трамвай

Автобус маршрута №37 и трамвай маршрута №6 столкнулись неподалеку от Московского рынка. Фотографии происшествия появились сегодня в социальных сетях.

В сообщениях пользователей говорится, что некоторые из пассажиров автобусов получили травмы. При этом в районе Московского рынка нет сообщений о затрудненном движении из-за аварии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Казани разыскали водителя автобуса №62, который в районе поселка Осиново выехал на встречную полосу для обгона и чуть не столкнулся с КАМАЗом. Видео об этом появилось в соцсетях.

