Спонсорские поступления «Том Сойер Феста» составили 5 млн рублей

На восстановление трех казанских памятников архитектуры в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» направлено порядка 5 миллионов рублей, сообщила на пресс-конференции сегодня помощник президента РТ Олеся Балтусова. По ее словам, это общая сумма, собранная от всех партнеров и спонсоров фестиваля.

Речь идет о реставрационных работах на зданиях по ул. Калинина, 12, в доме Беркутова по ул. Ф.Карима, 11 и доме Богородского по ул. Волкова, 42.

В частности, 1,2 млн рублей выделил Ак Барс Банк на восстановление дома Беркутова. Благодаря помощи банка ВООПИиК смог заказать изготовление декора у профессионалов — специалистов по дереву, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, с 2016 года в рамках фестиваля восстановлено 12 объектов. Вместе с объектами 2019 года их число вырастет до 15.