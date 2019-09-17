Работы на двух из трех объектов «Том Сойер Феста» подошли к концу

Организаторы волонтерского фестиваля по восстановлению памятников архитектуры «Том Сойер Феста» отчитались о результатах работы в этом году. Два объекта из трех уже восстановлены. На третьем работы завершаются.

Работы в доме по ул.Калинина, 12, представляющем историческую средовую застройку города, проводились с 19 июня по 16 июля 2019 года. Этот дом является образцом деревянного зодчества. В результате работ на нем появились новые наличники, восстановлены утраченные элементы декора, укреплены венцы, фасад окрашен в насыщенный красный цвет. Он станет первым домом, который благодаря проекту подключат к городским сетям — воде и канализации, передает корреспондент «Реального времени» с пресс-конференции, которая проходит в эти минуты.

Работы на доме Беркутова на Ф. Карима, 11 проходили с 19 июля по 28 августа. ОКН местного значения был участником фестиваля второй год подряд. ООО «ТСНРУ» и ООО «Реставратор» с волонтерами покрасили фасад дома в нежно-голубые тона, на крышу дома вернули утраченный декоративный аттик. Дом врача Беркутова — также образец деревянного зодчества, построенный в конце 19 века. В его декоративном оформлении сочетаются татарские народные мотивы с элементами модерна. Сейчас в доме проживают потомки исторического владельца.

Дом Богородского по ул. Волкова, 42 — ОКН республиканского значения. Реставрационные работы на нем начались в конце августа. Памятник архитектуры выполнен в стиле эклектики с элементами модерна. В 1910—1943 годах здесь жил знаменитый химик, а сейчас его потомки. О ходе работ на объекте «Реальное время» рассказывало на прошлой неделе.

Напомним, казанский «Том Сойер Фест» проходит с 2016 года. Его координирует ТРО ВООПИиК. Ежегодно в мероприятии принимает участие порядка 150 волонтеров. Они уже помогли восстановить 12 исторических объектов. В этом году в фестивале, помимо местных, участвовали волонтеры из Франции.