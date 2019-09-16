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В исполкоме Нижнекамска назначили нового замглавы

13:30, 16.09.2019
В исполкоме Нижнекамска назначили нового замглавы
Фото: e-nkama.ru

В исполкоме Нижнекамска назначен новый заместитель руководителя. Им стал Алексей Наполов.

Он работает в сфере ЖКХ с 2012 года, последние 6 лет возглавлял отдел формирования целевых программ, занимался вопросами энергетики, лифтового хозяйства.

Также Алексей Наполов являлся депутатом городского Совета, сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка внес на согласование в Госсобрание Башкортостана кандидатуру для назначения на должность прокурора республики — государственного советника юстиции 3 класса Владимира Ведерникова.

ОбществоВласть Татарстан
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