В исполкоме Нижнекамска назначили нового замглавы
В исполкоме Нижнекамска назначен новый заместитель руководителя. Им стал Алексей Наполов.
Он работает в сфере ЖКХ с 2012 года, последние 6 лет возглавлял отдел формирования целевых программ, занимался вопросами энергетики, лифтового хозяйства.
Также Алексей Наполов являлся депутатом городского Совета, сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка внес на согласование в Госсобрание Башкортостана кандидатуру для назначения на должность прокурора республики — государственного советника юстиции 3 класса Владимира Ведерникова.
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