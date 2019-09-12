Фасад дома Богородского в Казани окрасят в «исторические» тона

Волонтеры казанского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» приступили к покраске дома Богородского. Объект очищен от пыли, дерево обработано глубокопроникающей грунтовкой, восстановлены утраченные и сгнившие элементы.

Объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу: ул. Волкова, 42. Перед стартом работ реставраторы и архитекторы КГАСУ восстановили исторический облик дома.

Согласно ему, фасад дома Богородского окрасят в коричневые и бордовые тона. Во всех квартирах поставят новые деревянные окна. На них будут установлены запорные элементы и оригинальные кремоны. Также планируется восстановить слуховые окна и резную облицовку дома, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Восстановительные и реставрационные работы проводит ООО «Реставратор» по проекту ООО «ТСНРУ», волонтеры оказывают им посильную помощь.

Напомним, ранее стало известно, что за реставрационные работы в Петропавловском соборе в Казани заплатят 25,4 миллиона рублей.