Казанские перевозчики предложили поднять стоимость проезда до 40 рублей

Сегодня на конференции Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана казанские перевозчики озвучили необходимую им стоимость проезда. По их мнению, в Казани она должна составлять 40 рублей при наличном расчете, 30 рублей — при безналичном.

О предложении «Реальному времени» рассказал глава ассоциации Сергей Темляков.

Напомним, что еще накануне стало известно, что перевозчики хотят поднять стоимость проезда в Казани до 31 рубля. Они намерены увеличить стоимость проезда в случае, если не удовлетворят их требования о полной компенсации проезда льготников.

В начале 2019 года тариф на проезд в общественном транспорте Казани уже был увеличен на 2 рубля, до 27 рублей. При этом перевозчики заявляют об убытках в размере более миллиарда рублей за 2018 год.