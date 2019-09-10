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Казанские перевозчики предложили поднять стоимость проезда до 40 рублей

16:05, 10.09.2019 4
Казанские перевозчики предложили поднять стоимость проезда до 40 рублей
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на конференции Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана казанские перевозчики озвучили необходимую им стоимость проезда. По их мнению, в Казани она должна составлять 40 рублей при наличном расчете, 30 рублей — при безналичном.

О предложении «Реальному времени» рассказал глава ассоциации Сергей Темляков.

Напомним, что еще накануне стало известно, что перевозчики хотят поднять стоимость проезда в Казани до 31 рубля. Они намерены увеличить стоимость проезда в случае, если не удовлетворят их требования о полной компенсации проезда льготников.

В начале 2019 года тариф на проезд в общественном транспорте Казани уже был увеличен на 2 рубля, до 27 рублей. При этом перевозчики заявляют об убытках в размере более миллиарда рублей за 2018 год.

БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10 сен
    Озвучьте пожалуйста все зарплаты - от водителя и до руководителя, а потом покажите из чего создается себестоимость проезда. Слабо!!!
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  • Анонимно 10 сен
    Да че мелочиться 100 рублей за проезд!!!
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  • Анонимно 10 сен
    Раньше в советское время проезд стоил 3 и 5 копеек(трамвай и автобус)При зарплате 150 руб.можно было проехать на автобусе 3000 раз!А теперь при зарплате 15000 всего лишь 555 раз!Посмотрите,как нас дурачат в наше время!!!И им ещё мало!Зажрались в край!
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  • Анонимно 11 сен
    Все правильно! Кондукторы воруют, продают одни и те же билеты по два раза, а перевозчики недополучают выручку. В итоге опять платим мы с вами. Так нам и надо.
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