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Казанский Кремль потребовал с перевозчиков документы в обоснование повышения стоимости проезда

11:35, 12.09.2019 3
Казанский Кремль потребовал с перевозчиков документы в обоснование повышения стоимости проезда
Фото: realnoevremya.ru

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что казанским перевозчикам еще предстоит обосновать необходимость повышения цены на проезд. Напомним, на этой неделе в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана заявили о необходимости повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей за наличный расчет.

— На сегодняшний день речь о выделении субсидий и вообще о выделении денег пока не идет. Речь идет о том, чтобы перевозчики предоставили необходимые документы, подтверждающие рост затрат на перевозки. Комитет по транспорту будет анализировать, насколько обосновано повышение стоимости. Только после этого можно будет говорить о дальнейших действиях. Пока этот вопрос только на стадии обсуждения, — заявила сегодня Галимова.

Подробнее о требованиях перевозчиков и стоимости проезда читайте в материале «Реального времени.

БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 сен
    Я езжу на метро, дети на автобусе. При 40 руб. получится более 5 т.р. Это не в какие рамки не лезет!!!. Выборы прошли, теперь можно беспредел творить?
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  • Анонимно 12 сен
    Покажите налоговые декларации руководителей АТП!!!
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    Анонимно 12 сен
    Может вам ещё и отчет о владении зарубежным имущество показать? На святое покушаетесь?
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