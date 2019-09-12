Казанский Кремль потребовал с перевозчиков документы в обоснование повышения стоимости проезда

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что казанским перевозчикам еще предстоит обосновать необходимость повышения цены на проезд. Напомним, на этой неделе в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана заявили о необходимости повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей за наличный расчет.

— На сегодняшний день речь о выделении субсидий и вообще о выделении денег пока не идет. Речь идет о том, чтобы перевозчики предоставили необходимые документы, подтверждающие рост затрат на перевозки. Комитет по транспорту будет анализировать, насколько обосновано повышение стоимости. Только после этого можно будет говорить о дальнейших действиях. Пока этот вопрос только на стадии обсуждения, — заявила сегодня Галимова.

Подробнее о требованиях перевозчиков и стоимости проезда читайте в материале «Реального времени.