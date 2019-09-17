Хабиб продал футболку Порье за 100 тысяч долларов и передал их на благотворительность

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов продал с аукциона футболку своего последнего соперника Дастина Порье. Лот был приобретен за 100 тысяч долларов.

«Это великолепная новость, потому что это поможет многим людям. Я горжусь этим. Я ценю Хабиба за помощь в благотворительности», — сказал Порье.

Всю вырученную сумму Хабиб направил в благотворительный фонд Порье The Good Fight.

Ранее Нурмагомедов удушающим приемом защитил свой титул чемпиона UFC в бою против Дастина Порье. После боя Хабиб обменялся футболками с соперником и пообещал продать ее на аукционе, чтобы помочь благотворительному фонду американского бойца.

Отметим, что фонд Порье The Good Fight на данный момент собирает деньги на поиск и организацию источников воды в Африке.