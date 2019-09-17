Сегодня Кокорин и Мамаев должны выйти на свободу

Во вторник в первой половине дня футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинут колонию. Они провели в ИК-4 Белгородской области около четырех месяцев.

О том, что спортсмены выйдут на свободу, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, передает РБК.

Напомним, что в начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.