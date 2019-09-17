Татарстанское село лидирует в конкурсе на самое веселое название населенного пункта России

Татарстанское село Свиногорье лидирует в третьем туре онлайн-голосования на портале путешествий Туту.ру на самое веселое название населенного пункта России.

В десятку вошли также Балдейка, Подмой и Люк из Удмуртии, Русская Швейцария из Башкирии, Париж и Радиомайка из Челябинской области, Дикая Гарь и Невидимка из Пермского края и Незевай из Свердловской области.

Голосование по третьему раунду завершится 21 сентября.

Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 полуфиналистов. Итоги конкурса подведут в конце ноября 2019 года.

По итогам первых двух раундов в финал прошли населенные пункты Мухоудеровка, расположенная в Белгородской области, и забайкальский Хохотуй.