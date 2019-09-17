Татарстанское село лидирует в конкурсе на самое веселое название населенного пункта России
Татарстанское село Свиногорье лидирует в третьем туре онлайн-голосования на портале путешествий Туту.ру на самое веселое название населенного пункта России.
В десятку вошли также Балдейка, Подмой и Люк из Удмуртии, Русская Швейцария из Башкирии, Париж и Радиомайка из Челябинской области, Дикая Гарь и Невидимка из Пермского края и Незевай из Свердловской области.
Голосование по третьему раунду завершится 21 сентября.
Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 полуфиналистов. Итоги конкурса подведут в конце ноября 2019 года.
По итогам первых двух раундов в финал прошли населенные пункты Мухоудеровка, расположенная в Белгородской области, и забайкальский Хохотуй.
Справка
Село Свиногорье расположено в Елабужском районе в месте слияния Вятки и Камы. У населенного пункта достаточно давняя история, которая берет свое начало с 1668 года. Ранее село упоминалось в летописях как Свиные Горы и Рождественское, первоначально являясь собственностью Раифского Богородицкого монастыря.
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