«Ак Барс» обыграл «Северсталь», Артем Галимов забил первый гол в КХЛ
Казанский «Ак Барс» в домашних стенах обыграл «Северсталь» со счетом 4:3.
Одну из шайб забросил Артем Галимов, для которого она стала дебютной в рамках КХЛ.
«Ак Барс» — «Северсталь» — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Голы:
0:1 — Лишка (Монахов, 4:21)
1:1 — Ожиганов (Фрэттин, 17:47)
2:1 — А. Галимов (Яруллин, Петров, 22:16)
3:1 — Кормье (Азеведо, Викстранд, 30:50)
3:2 — Вовченко (Кодола, Хохлов, 46:04)
4:2 — Галиев (Ткачев)
4:3 — Кудако (Вовченко, Гераськин, 56:36)
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