Вечерние пробки в Казани доходили до 9 баллов, а самая длинная растянулась на 4,1 км

В понедельник вечером максимальная загруженность дорог в Казани достигла 9 баллов. Самая длинная пробка составила 4,1 км.

Речь идет о заторе на улицах Достоевского и Аделя Кутуя. Пик загруженности участка от улицы Волкова до улицы Назиба Жиганова пришелся на 18:24. В целом пробка продержалась 50 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В число крупнейших вошли также пробки на улице Технической (2,8 км), Тэцевской (2,8 км), улице Мира (2,8 км), а также проспекте Победы и улице Академика Арбузова (2,7 км).