Могилам Марины Цветаевой и Надежды Дуровой в Елабуге придали статус объектов культурного наследия

Могилам Марины Цветаевой и Надежды Дуровой в Елабуге придали статус объектов культурного наследия федерального значения. Это следует из приказа Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, опубликованного на официальном портале правовой информации республики.

Приказ носит название «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории города Елабуга», в нем указаны положения могил на Троицком кладбище города и режим их использования.

Марина Цветаева — известная русская поэтесса Серебряного века, родившаяся 8 октября 1892 года в Москве. В Елабуге она оказалась после эвакуации в связи с началом Великой Отечественной войны. 31 июля 1941 года в этом городе она покончила жизнь самоубийством, при этом истинное расположение захоронения Цветаевой до сих пор остается загадкой. На Троицком кладбище находится лишь надгробный памятник. В Елабуге открыт Дом-музей Цветаевой.

Надежда Дурова родилась 27 сентября 1783 года и известна в СМИ как «первая русская женщина-офицер» (что не соответствует истине) и «кавалерист-девица». Участвовала в Отечественной войне 1812 года. Также известна как писатель. Скончалась 2 апреля в Елабуге. В городе существует дом-музей Надежды Дуровой.