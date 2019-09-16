Исследование показало, в каких странах хотели бы побывать россияне больше всего

Эксперты аналитического центра НАФИ рассказали, в каких странах больше всего хотели бы побывать жители России.

«Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии и во Франции, а также в Турции и США», — говорится в результатах исследования.



В ходе опроса, проведенного в 150 населенных пунктах 50 регионов России, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, выяснилось, что 29% респондентов за последний год совершали туристические поездки.

Отмечается, что на отдых за рубежом россияне готовы тратить больше денег, чем на отдых в своей стране.

При этом эксперты НАФИ обратили внимание на то, что почти каждый десятый россиянин не хочет выезжать за границу. «Туристические поездки по России за последний год совершал каждый пятый (21%). Число путешествовавших за рубеж вдвое меньше: 8%».

Кроме того, россияне, отправляясь путешествовать в другую страну, чаще всего сами копили деньги на отдых. Это подтвердили 72% опрошенных. 10% указали, что за них платили родственники или знакомые. 4—5% людей ответили, что брали кредит на отпуск или занимали деньги у родственников и друзей.



Планируя поездку по России, большинство готовы потратить не более 40 тысяч рублей на человека — такой ответ дали 60% тех, кто совершал туристические поездки. Каждый четвертый (25%) готов потратить от 40 до 60 тысяч рублей, 11% — от 60 до 100 тысяч рублей, 4% — более 100 тысяч рублей.

Ранее эксперты картографического сервиса Maps.me рассказали, как россияне проводят время в поездках по стране.