Казанского бизнесмена осудили за уклонение от таможенных платежей на 10 млн рублей
Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении директора двух юридических лиц, совершившего преступление, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере).
В результате его незаконных действий федеральный бюджет России недополучил почти 10 млн рублей в виде таможенных платежей.
Обвиняемый полностью признал свою вину и способствовал расследованию и раскрытию преступления, а также возместил ущерб в размере 4,3 млн рублей, причиненный одним из его предприятий, другое в настоящее время находится в стадии ликвидации.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя вынес обвинительный приговор с назначением фигуранту дела наказания в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ранее татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении троих бывших грузчиков аэропорта «Казань». Они обвиняются в хищении ценностей из багажа пассажиров.
Справка
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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