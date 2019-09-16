Казанского бизнесмена осудили за уклонение от таможенных платежей на 10 млн рублей

Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении директора двух юридических лиц, совершившего преступление, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере).

В результате его незаконных действий федеральный бюджет России недополучил почти 10 млн рублей в виде таможенных платежей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и способствовал расследованию и раскрытию преступления, а также возместил ущерб в размере 4,3 млн рублей, причиненный одним из его предприятий, другое в настоящее время находится в стадии ликвидации.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя вынес обвинительный приговор с назначением фигуранту дела наказания в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении троих бывших грузчиков аэропорта «Казань». Они обвиняются в хищении ценностей из багажа пассажиров.