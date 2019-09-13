Суд рассмотрит дело бывших грузчиков аэропорта «Казань», обвиняемых в хищениях из багажа

Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении троих бывших грузчиков аэропорта «Казань». Они обвиняются в хищении ценностей из багажа пассажиров.

По версии следствия, обвиняемые работали грузчиками колонны самоходных механизмов и в мае 2019 года несколько раз обокрали пассажиров.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемые раскаялись в содеянном и полностью возместили причиненный пассажирам ущерб», — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Обвиняемые проходят по п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Дело рассмотрит Лаишевский райсуд РТ.