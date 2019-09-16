МЧС Башкирии предупредило о сильных порывах ветра

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о сильных порывах ветра до 20 м/с.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 20 часов 16 сентября до 20 часов 17 сентября в республике ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью небольшой дождь, ветер юго-западный 8—13 м/с, с порывами до 15—20 м/с.

Температура воздуха ночью от +6 до +11 градусов, днем 14—19 градусов, сообщили в пресс-службе ведомства.

При усилении ветра следует по возможности оставаться внутри зданий. Не рекомендуется во время непогоды прятаться около домов, деревьев, на остановках и других местах, где может произойти падение шифера и других кровельных материалов.