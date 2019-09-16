В аэропорту «Казань» назвали основную «птичью» угрозу для самолетов

Чайки являются основной орнитологической угрозой международного аэропорта «Казань».

«Основной орнитологической угрозой в нашей аэродромной зоне являются чайки, по которым ловчие птицы работают неэффективно. В этой связи ловчие птицы на аэродроме «Казань» используются как дополнительная мера при необходимости», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что за последние несколько лет на территории аэропорта не произошло ни одного авиационного инцидента, связанного с птицами.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковским. В нем подтверждается версия того, что причиной аварии могло стать попадание птиц в двигатель.

