СМИ узнали содержание промежуточного отчета МАК по падению Airbus A321 под Жуковским

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковским.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в МАК, промежуточные итоги подтверждают версию с попаданием птиц в двигатель как причину аварии. Уточняется, что птицы попали в оба двигателя самолета.

Ожидается, что сам доклад опубликуют в ближайшие дни. В нем будут описаны анализ полета, состояние самолета, действия экипажа, наземных служб, переговоры с диспетчерами и действия аварийно-спасательных команд. Кроме того, в отчете МАК даст рекомендации по безопасности полетов из аэропорта «Жуковский».

Напомним, что командир воздушного судна А321 Дамир Юсупов, известный благодаря удачной посадке в поле под Жуковским, в сентябре вернулся к работе.