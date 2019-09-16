В Татарстане может появиться магазин, где будут продавать продукты без упаковки

В Казани может появиться магазин формата zero waste, который предусматривает покупку насыпной продукции в собственную тару. Об этом сообщила директор отдела маркетинга сети «Эссен» Алиса Ситдикова на круглом столе «Zero Waste: между экологией и пищевой безопасностью», организатором которого стала интернет-газета «Реальное время».



По ее словам, подобные магазины откроются в 2020—2021 годах.

«Там будет представлена исключительно насыпная продукция. Покупатели смогут использовать свою тару для того, чтобы приобретать продукты. Сеть готова вкладываться в развитие формата за свои средства, внедрять технологии и маркетинговыми «фишками» привлекать клиентов», — цитирует ее РБК.