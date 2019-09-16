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В Татарстане может появиться магазин, где будут продавать продукты без упаковки

11:51, 16.09.2019
В Татарстане может появиться магазин, где будут продавать продукты без упаковки
Фото: pixabay.com

В Казани может появиться магазин формата zero waste, который предусматривает покупку насыпной продукции в собственную тару. Об этом сообщила директор отдела маркетинга сети «Эссен» Алиса Ситдикова на круглом столе «Zero Waste: между экологией и пищевой безопасностью», организатором которого стала интернет-газета «Реальное время».

По ее словам, подобные магазины откроются в 2020—2021 годах.

«Там будет представлена исключительно насыпная продукция. Покупатели смогут использовать свою тару для того, чтобы приобретать продукты. Сеть готова вкладываться в развитие формата за свои средства, внедрять технологии и маркетинговыми «фишками» привлекать клиентов», — цитирует ее РБК.

Справка

Zero Waste — концепция, основной идеей которой является сокращение количества производимого мусора путем использования многоразовых предметов и вещей, подобно тому, как они бы использовались в природе.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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