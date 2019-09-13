В Татарстане перерабатываются только 10% отходов — видео

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане перерабатываются не более 10% от всех отходов. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов на круглом столе «Zero Waste: между экологией и пищевой безопасностью», организатором которого стала интернет-газета «Реальное время».

Для того чтобы повысить объемы переработки вторсырья, в республике в следующем году создадут площадки для малого и среднего бизнеса, которые начнут заниматься переработкой отходов.

«Сейчас мы ведем подготовку всех проектов, определение конкретных территорий, земельных участков, на которых будет строиться инфраструктура. Эти площадки должны быть сформированы как производство по переработке отходов. И там необходимо создавать условия для создания малого и среднего бизнеса, который должен будет реализоваться на этих площадках», — рассказал Алексей Фролов.