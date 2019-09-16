В Уфе задержали сбежавшего из колонии преступника

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Накануне, 15 сентября, в Кировском районе г. Уфы сотрудники подразделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Башкирии задержали сбежавшего осужденного Александра Костылева.

За побег ему могут добавить к уже имеющемуся сроку еще четыре года. Кроме этого, Костылева могут обязать выплатить материальные затраты на его поиск и поимку, отмечает пресс-служба УФСИН по Башкирии.

Напомним, 9 сентября 46-летний осужденный за хищение чужого имущества и незаконный оборот наркотических средств самовольно покинул участок колонии-поселения при ФКУ ИК-9 УФСИН России по РБ. Стоит отметить, что это не первая судимость беглеца. По настоящему делу он осужден в 2017 году Октябрьским городским судом РБ и приговорен к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, из которых более половины преступник отсидел.