В Уфе из колонии-поселения сбежал опасный преступник

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В минувший понедельник, 9 сентября, 46-летний осужденный за хищение чужого имущества и незаконный оборот наркотических средств самовольно покинул участок колонии-поселения при ФКУ ИК-9 УФСИН России по РБ и сейчас находится на свободе.

Его не досчитались во время проведения проверки осужденных, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Стоит отметить, что это не первая судимость беглеца. По настоящему делу он осужден в 2017 году Октябрьским городским судом РБ и приговорен к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, из которых более половины преступник отсидел. Разыскиваемый до ареста проживал по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Гафурова, д. 33Б, кв. 14.

Подразделением розыска УФСИН России по РБ ведутся поиски сбежавшего осужденного. При появлении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефону 8 (347) 250-64-21, 8-917-753-57-77.