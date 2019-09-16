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УНИКС занял третье место на турнире Orange Trophy

09:55, 16.09.2019
УНИКС занял третье место на турнире Orange Trophy
Фото: promitheasbc.gr

УНИКС закончил свои выступления на проходившем в Греции турнире Orange Trophy.

В матче за третье место казанцы проиграли две последние четверти, но в итоге обыграли сербский «Белград» — 66:61 (25:14, 15:14, 15:19, 11:14).

Самым результативным в составе УНИКСа стал исландский баскетболист Хаукур Палссон, набравший 17 очков.

Напомним, ранее УНИКС с разгромным счетом уступил «Панатинаикосу».

СпортБаскетбол Татарстан
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