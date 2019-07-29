Суд в конце августа рассмотрит дело о банкротстве страховой компании НАСКО
Арбитражный суд Татарстана 27 августа начнет рассматривать иск о банкротстве АО «Национальная страховая компания Татарстан».
Заявление подала временная администрация компании, следует из определения АС. Она по результатам анализа финансового состояния НАСКО пришла к выводу об отсутствии возможности восстановлении платежеспособности страховой организации.
Конкурсным управляющим НАСКО может стать Агентство по страхованию вкладов.
Напомним, 15 мая Центробанк отозвал часть лицензий у НАСКО. В регуляторе сообщили, что компания была лишена лицензии за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг. Временная администрация НАСКО заподозрила прежнее руководство компании в выводе активов.
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