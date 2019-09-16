В Дагестане местные игроки подрались с командой Владикавказа (видео)

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В Махачкале из-за массовой драки был остановлен матч между юношескими командами Дагестана («УОР-Дагестан») и Владикавказа («Юность»).

Сообщается, что один из игроков хозяев ударил футболиста осетинской команды. После этого отец провинившегося пытался успокоить своего сына, но вместо этого получил удар от игрока другого клуба. Из-за этого на поле стали выбегать все присутствующие, что привело к массовой драке.

В результате инцидента пострадал вратарь одной из команд, у которого был сломан нос.

По факту происшествия МВД по республике Дагестан начало проверку, в районный отдел полиции были доставлены 6 человек.