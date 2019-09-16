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Фильм «Оно 2» вторую неделю подряд стал лидером российского проката

07:57, 16.09.2019
Фильм «Оно 2» вторую неделю подряд стал лидером российского проката
Фото: youtube.com

Фильм «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти вторую неделю подряд стал лидером проката в России и СНГ.

С 12 по 15 сентября картина собрала 211,5 млн рублей. С начала проката, 5 сентября, сборы фильма составили более 933 млн рублей, сообщается на портале kinobusiness.com.

На втором месте по сборам комедия «Стриптизерши» режиссера Лорин Скафарии (68 млн рублей). Тройку замыкает фильм «Щегол» режиссера Джона Краули, основанный на одноименном романе американской писательницы Донны Тартт (2013), получившей за него Пулитцеровскую премию (35,8 млн рублей).

ОбществоКультура
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