Эксперты рассказали, сколько денег нужно россиянам, чтобы начать копить

Большинство россиян, не имеющих сбережений, сообщили, что им нужен доход от 35 тыс. рублей на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» среди 1,5 тыс. человек в июле.

59% населения не имеют вообще никаких сбережений. Так, 27% респондентов, чтобы начать сберегать, нуждаются в доходе от 45 до 55 тыс. рублей, еще 21% готовы начать копить при доходе 55 тыс. рублей, 17% — 35—45 тыс. рублей.

Из тех, кто хранит сбережения, 32,4% делают это «нерегулярно и точечно». Еще 58% регулярно откладывают деньги с зарплаты, 9,6% — с премии, пишет РБК.



Ранее жители крупных городов России сообщили, что для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц. По мнению опрошенных, этих денег хватает для того, чтобы удовлетворять текущие потребности, копить на крупные покупки, а также откладывать деньги на будущее.