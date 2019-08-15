Аналитики назвали размер справедливой зарплаты в России

Жители крупных городов России сообщили, что для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании, проведенном страховой «дочкой» Сбербанка.

По мнению опрошенных, этих денег хватает для того, чтобы удовлетворять текущие потребности, копить на крупные покупки, а также откладывать деньги на будущее.

В исследовании говорится, что мужчины считают достойной зарплату в 68,6 тыс. рублей, женщины — 64,2 тыс. рублей, пишет РБК.

Россияне 18—30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40—50 лет — в 67,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что более трети — 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.