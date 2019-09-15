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Трек татарской исполнительницы из Ульяновска вошел в тренды YouTube

21:25, 15.09.2019 11
Трек татарской исполнительницы из Ульяновска вошел в тренды YouTube
Фото: скриншот

Музыкальный раздел «Тренды» русскоязычного YouTube пополнился клипом исполнительницы Гузель Хасановой «В пять утра». Трек был опубликован 5 сентября и за это время набрал свыше полумиллиона прослушиваний.

Гузель Хасанова известна как победительница шоу «Новая фабрика звезд», в феврале она представила публике первый альбом «Неизвестный исполнитель».

Хасанова родилась в Ульяновске в татарской семье. Известно, что она хорошо говорит по-татарски и исполняет песни в том числе на татарском языке. В СМИ сообщается, что в декабре 2014 года она стала участницей всероссийского конкурса «Татар кызы».

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 15 сен
    Просто. Песня. На русском. Петь на русском вправе любой. При чем тут татарство?
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    Анонимно 16 сен
    Тоже при том, что Овечкин играет в команде НХЛ, но наши СМИ пишут русские хоккеисты
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  • Анонимно 15 сен
    Студенту попал билет про собаку, а он выучил только про блох.
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  • Анонимно 16 сен
    татарлар
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  • Анонимно 16 сен
    В РОССИЕ разговаривают на 130 языках и МЫ ВСЕ РОССИЯНЕ.А ТЫ КТО?
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    Анонимно 16 сен
    а мы татары!
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    Анонимно 16 сен
    А почему такая реакция? Вот именно, 130 национальностей, а почему-то вызывает агрессию у некоторых РОССИЯН, если речь идет о не русских, мы должны гордиться, что люди не забывают свой родной язык и что так дружно живут между собой!
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  • Анонимно 16 сен
    УМНИЦА
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  • Анонимно 16 сен
    Красивый тембр. Хорошо владеет голосом.
    Легкость исполнения. Умело и уместно вставлены мелизмы.
    (народный язык в пользу)
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  • Анонимно 16 сен
    сомнительное творчество. К музыкальному искусству никакого отношения оно не имеет.Жаль что с хорошим голосом достойная внимания исполнительница поёт такую бездарщину ! Авторов на мыло
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  • Анонимно 16 сен
    Хорошее сообщение , есть кого ещё послушать .
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