Трек татарской исполнительницы из Ульяновска вошел в тренды YouTube

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Музыкальный раздел «Тренды» русскоязычного YouTube пополнился клипом исполнительницы Гузель Хасановой «В пять утра». Трек был опубликован 5 сентября и за это время набрал свыше полумиллиона прослушиваний.

Гузель Хасанова известна как победительница шоу «Новая фабрика звезд», в феврале она представила публике первый альбом «Неизвестный исполнитель».

Хасанова родилась в Ульяновске в татарской семье. Известно, что она хорошо говорит по-татарски и исполняет песни в том числе на татарском языке. В СМИ сообщается, что в декабре 2014 года она стала участницей всероссийского конкурса «Татар кызы».

