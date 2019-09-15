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Росгвардейцы провели рейд по охотничьим угодьям Татарстана — видео

19:56, 15.09.2019
Росгвардейцы провели рейд по охотничьим угодьям Татарстана — видео
Фото: скриншот

Сотрудники Росгвардии и госкомитета РТ по биологическим ресурсам провели рейд по охотничьим угодьям в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Это первый рейд с начала сезона охоты, который продлится до 15 октября. Охотникам запрещено стрелять вблизи населенных пунктов, в ночное время и в пьяном состоянии.

За прошлый сезон проверили более 900 охотников, 10 из них привлекли к ответственности. Штраф выписывался в основном за нарушение правил перевозки оружия. Он может составлять до 4 тыс. рублей, также у охотника изымают оружие.

ОбществоВласть Татарстан
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