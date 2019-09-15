Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал он РБК.

Накануне продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, к ней не пускают никого, кроме мужа, Петра Чернышева.Врачи сообщили продюсеру, что актрисе «к сожалению, осталось жить несколько дней».

Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Актриса отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни и заявил, что актриса сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.