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Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

18:59, 15.09.2019
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Фото: wikipedia.org

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал он РБК.

Накануне продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, к ней не пускают никого, кроме мужа, Петра Чернышева.Врачи сообщили продюсеру, что актрисе «к сожалению, осталось жить несколько дней».

Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Актриса отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни и заявил, что актриса сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.

ОбществоКультура
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