В Тунисе стартовали досрочные президентские выборы

Сегодня в Тунисе начался первый тур голосования на досрочных выборах президента. В выборах участвуют 24 кандидата, в том числе бывший президент Туниса Монсеф Марзуки (возглавлял страну в 2011—2014 годы).

Кроме того, среди кандидатов есть несколько бывших премьер-министров страны: Хамади Джебали (2011—2013 годы), Мехди Джомаа (2014—2015 годы), а также покинувшие свои посты для участия в выборах глава правительства Юсеф Шахед. Среди других кандидатов есть находящийся под следствием и помещенный в тюрьму тунисский медиамагнат Набиль Каруи, которого обвиняют в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

ТАСС пишет, что при населении Туниса в 11 млн человек, в выборах смогут принять участие 7 млн граждан.

Напомним, предыдущий президент Туниса Бежи Каид ас-Себси умер в июле в возрасте 92 лет.

