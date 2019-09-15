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В Татарстане опубликовали «календарь охотника»

11:49, 15.09.2019
В Татарстане опубликовали «календарь охотника»
Фото: pixabay.com

Госкомитет РТ по биологическим ресурсам опубликовал у себя на сайте специальный «календарь охотника», который охватывает период с апреля по март следующего года. В календаре размещена информация об актуальных сроках охоты на территории республики.

С этого дня, согласно календарю, охотники смогут также выслеживать лисиц и корсаков. Также в сентябре в Татарстане открыта охота на взрослых самцов косуль (до 20 сентября) и лосей, а также на кабанов, сусликов, сурков и барсуков.

Напомним, «Реальное время» публиковало подробный материал о стартовавшем летне-осеннем охотничьем сезоне и его новшествах.

Общество Татарстан
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