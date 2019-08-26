«Летят утки» — охотники взяли низкий старт перед добычей пернатых

В Татарстане открыли прием заявлений на разрешение охотиться на дичь. Летне-осенний сезон ознаменовался рядом новшеств и ограничений

Сегодня стартовал прием заявлений на получение разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных охотугодьях. Летне-осенний охотничий сезон в Татарстане стартует с 7 сентября. Чуть раньше к выдаче заветных бланков приступили в охотобществах республики. Но далеко не все привычные виды обитателей дикой природы в этом сезоне станут трофеями. Какие ограничения на добычу и почему введены в Татарстане, что изменилось в правилах охоты и что еще в обозримом будущем ждет любителей побродить по лесу с ружьем — в материале «Реального времени».

Заявление, паспорт, охотничий билет и квитанция

Полторы недели до первого выстрела по птице. Охотники — уже на адреналине. С понедельника десятки, сотни, а в масштабах республики — тысячи обладателей охотничьих билетов потянулись в Госкомитет РТ по биоресурсам и филиалы МФЦ — за разрешениями на добычу пернатых в общедоступных охотничьих угодьях.

С собой каждому нужно обязательно иметь паспорт, квитанцию об оплате государственной пошлины на выдачу разрешения, заявление и охотничий билет.

Сам сезон стартует традиционно: в первую субботу сентября. В этом году она выпала на 7-е число.

«Это даже неплохо, что сезон стартует чуть позже. «Хлопунки-подлетки» (подросшие, но не научившиеся толком летать птенцы утки, — прим. ред.), смогут крепче встать на крыло. Не все охотники относятся ответственно к природе, а такая молодая птица — легкая добыча. До начала охотничьего сезона птенцы научатся летать, а значит, шанс выжить и принести потомство в будущем году у них значительно вырастет», — поделился казанский охотник Олег Евстафьев.

Учите матчасть



К слову, об ответственности. Министерство природы России планирует сделать процедуру получения охотничьего билета, а значит, и права на владение охотничьим оружием, более жесткой. Сегодня те, кто решил влиться в охотничьи ряды (а это более 4,5 млн человек по всей России, — прим. ред.), обязаны доказать свою дееспособность, отсутствие судимостей, получить одобрение от медиков и научиться пользоваться оружием. По мнению федерального министерства, в это перечень стоит добавить еще и экзамен на знание охотничьего минимума. Хочешь получить охотничий билет — продемонстрируй знания основ биологии диких животных, правил охоты и техники безопасности при владении оружием. Не сдал — готовься дальше. Точно так же, как сегодня при обучении на водительские права.

По мнению законодателей, ужесточение требований к знаниям претендентов на получение охотбилета и права на приобретение оружия, позволит существенно уменьшить число несчастных случаев на охоте. Пока точных дат ужесточения правил нет. Но тема уже обсуждается среди любителей и профессионалов:

«В советские времена и охотминимум у кандидатов спрашивали, и как при приеме в партию, нужны были рекомендации двух опытных охотников, готовых поручиться за то, что новичок правила знает и дров не наломает. Да, получить право заниматься охотой было сложнее, но зато и несчастных случаев почти не было. Сегодня же что ни сезон, так сводки, как с полей сражений: ранен, погиб… Порядок в этом вопросе нужен», — высказал свое мнение генеральный директор казанской фирмы и активный охотник Радик Хуснутдинов.

«Документ пока еще находится на стадии проработки на федеральном уровне. Но лично я считаю, что, наверное, это самый действенный метод повышения охотничьей культуры и уровня безопасности при обращении с оружием, когда за молодого охотника поручаются более опытные товарищи. И то лишь после того, как молодой охотник без оружия совершит несколько выходов в лес, посмотрит, впитает знания и охотничью культуру. И после того, как охотничий билет и право на ношение оружия будет получено, он первое время будет под патронатом умелых добытчиков, учась правильной, честной и безопасной охоте», — уверен начальник Управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.



«Лично я считаю, что, наверное, это самый действенный метод повышения охотничьей культуры и уровня безопасности при обращении с оружием, когда за молодого охотника поручаются более опытные товарищи», — уверен Радик Мутахаров. Фото tatar-inform.ru

Не все добыча, что в прицел попало

24 мая текущего года, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым подписан Указ «О внесении изменений в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан».

Так, согласно документу, «запрещается любительская и спортивная охота во всех государственных природных зоологических (охотничьих) заказниках регионального значения на период до 2023 года». Кроме того, на территории всей республики, за исключением охотничьего хозяйства «Беркут» под запретом охота на глухаря. Этой птицы в Татарстане пока слишком мало, и на законодательном уровне решено дать возможность ей спокойно вить гнезда и наращивать поголовье. Запрещен для любительской и спортивной охоты и тетерев. Пока ограничение распространяется только на летне-осенний 2019 года и весенний сезон 2020 года. Будут ли его продлевать — покажут учетные мероприятия. Если поголовье вырастет до необходимых величин, охоту снова разрешат. Такое в республике уже практиковалось. Причем совсем недавно. В 50 охотхозяйствах и на территории 12 участков общедоступных охотугодий снова на время ограничена добыча куропатки серой — одного из самых популярных охотничьих ресурсов. Не так давно с помощью таких же временных ограничений на отстрел численность птицы удалось повысить, но соскучившиеся охотники быстро свели на нет усилия природопользователей. Теперь придется еще немного потерпеть.

Также на период охотничьих сезонов 2019/2020 года в 39 охотничьих хозяйствах и на территории 13 участков общедоступных охотхозяйств может себя чувствовать спокойно заяц-русак. Косой на время попал в когорту защищаемых законом.

С собой каждому охотнику нужно обязательно иметь паспорт, квитанцию об оплате государственной пошлины на выдачу разрешения, заявление и охотничий билет. Фото Арсения Фавстрицкого

«Главная задача таких временных ограничений — дать возможность диким животным и птицам спокойно, без охотничьего прессинга, естественным путем нарастить поголовье. Метод — действенный. В республике уже опробован», — пояснили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Сам автор статьи, тоже причисляющий себя к охотникам-любителям, как и многие из коллег по увлечению, с которыми довелось пообщаться, с подобным подходом согласен: лучше год-два дать природе отдохнуть, зато потом охота будет радовать и частотой встречи со зверем и птицей, и добычей. Главное — не жадничать.



«Каждый сезон охотиться разрешают не на всю дичь. Сейчас уменьшилась численность сурка, поэтому в этом году охоту на него закрыли. Глухарь тоже попал под запрет, но это вообще редкая птица: в Татарстане лесов для обитания глухаря очень мало, поэтому, скорее всего, его скоро в Красную книгу внесут. Мы с пониманием относимся к запретам, причина которых ясна. Но бывают ограничения, которые вводятся из-за того, что кто-то этого захотел. Сейчас все в сторону запрещения идет. Да, надо ограничивать, но надо и с населением работать, охранять, восстанавливать популяции. В свое время охотничьи коллективы занимались этим вопросом, а сейчас у общественных организаций только 17% охотничьих угодий в республике, все остальное частное или государственное. Мы не имеем возможности влиять на популяции, мы просто наблюдатели», — поделился председатель Общества охотников и рыболовов Татарстана Ильхам Садыков.

«Сейчас все в сторону запрещения идет. Да, надо ограничивать, но надо и с населением работать, охранять, восстанавливать популяции. В свое время охотничьи коллективы занимались этим вопросом, а сейчас у общественных организаций только 17% охотничьих угодий в республике, все остальное частное или государственное», — поделился Ильхам Садыков. Фото Максима Платонова

А еще охотникам нужно знать, что добыча пернатой дичи в Татарстане будет запрещена в первый и второй вторники, среду и четверг с начала летне-осеннего и осенне-зимнего сезонов. В качестве исключений разрешается охота для регулирования численности птиц или в целях научно-исследовательской и образовательной деятельности. Потому стоит планировать свои выезды так, чтобы не стать невольными нарушителями. За браконьерство можно попасть не только под административную, но и под уголовную ответственность. А это автоматически может привести к потере права заниматься охотой и вообще владеть оружием.