Завтра в Башкирии стартует система мониторинга питания
Роспотребнадзор с 15 сентября начинает проведение мониторинга питания различных групп населения, включая детей, в пяти российских регионах. В число этих регионов вошли Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.
— Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, — приводит слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой пресс-служба ведомства.
Мониторинг будет организован путем опроса или анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание детей.
Напомним, в сентябре Роспотребнадзор напомнил о профилактике гриппа у школьников.
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