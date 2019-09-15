Завтра в Башкирии стартует система мониторинга питания

Роспотребнадзор с 15 сентября начинает проведение мониторинга питания различных групп населения, включая детей, в пяти российских регионах. В число этих регионов вошли Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.

— Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, — приводит слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой пресс-служба ведомства.

Мониторинг будет организован путем опроса или анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание детей.

Напомним, в сентябре Роспотребнадзор напомнил о профилактике гриппа у школьников.

