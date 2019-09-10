На трассе в Башкирии 17-летний парень за рулем легковушки протаранил грузовик — видео

Фото: ГИБДД по РБ

Вчера, 9 сентября, утром в Туймазинском районе на 1346 км трассы Самара — Уфа — Челябинск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик Daf.

— В результате аварии водитель легкового автомобиля с тяжелыми травмами был госпитализирован, через некоторое время он скончался на больничной койке, — рассказали в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Как удалось узнать позже, за рулем «десятки» находился 17-летний парень из Уфимского района, а фурой управлял 43-летний житель Челябинской области.

По предварительным данным, молодой человек, который был за рулем отечественной легковушки, с июня этого года находился в розыске как без вести пропавший. Кроме того, не имел водительских прав, а на автомобиле были установлены подложные госномера. Ранее он уже привлекался к ответственности за управление автомашиной без водительского удостоверения.