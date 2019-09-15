На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли «Парк ангелов»

Фото: ГУ МЧС РФ по КО

В память о погибших в пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово на месте сгоревшего торгового центра открыли общественное пространство под названием «Парк ангелов».

Площадь «Парка ангелов» составляет 1,8 гектаров, его проектировал известный американский ландшафтный дизайнер Джон Вайдман. Название выбрали по итогам онлайн-голосования на сайте мэрии города.

Парк разделен стеной с водопадом на две функциональные части. Одна из них состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов. Вторая часть предназначена для активного отдыха детей. В уединенной части сквера расположена часовня, где выгравированы имена всех 60 погибших в пожаре. Кроме того, в память о погибших в парке высадили 60 сосен, пишет «РИА Новости».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание произошло в зоне, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.

