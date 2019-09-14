ЦРУ рассказало об использовании голубей в качестве шпионов во времена холодной войны

Центральное разведывательне управление подготавливало голубей к выполнению секретных миссий во времена холодной войны.

Как сообщает BBC, птиц, в частности, тренировали для фотографирования важных объектов на территории СССР. Также в ходе операции Tacana в 1970 гг. спецслужбы исследовали возможность закреплять на голубях маленькие камеры для автоматической съемки. Главным преимуществом голубей ЦРУ считало способность возвращаться домой из любой точки, в том числе из тех, где они не были ранее. Также рассматривался вопрос доставки перелетными птицами специальных датчиков, которые могли определить, испытывал ли Советский Союз химическое оружие.

Также американцы тренировали ворон, дельфинов и кошек.

Напомним, ранее в Норвегии кит-белуха, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, вернул туристке упавший в море iPhone.

