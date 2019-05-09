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Белуха, которую заподозрили в «шпионаже» в пользу России, вернула туристке iPhone

07:18, 09.05.2019
Белуха, которую заподозрили в «шпионаже» в пользу России, вернула туристке iPhone
Фото: programmes.putin.kremlin.ru

В Норвегии кит-белуха, которого заподозрили в «шпионаже» в пользу России, вернул туристке упавший в море iPhone.

На видео, опубликованном в Instagram, видно, как кит поднимается из воды, держа в пасти смартфон, после чего отдает его людям.

Как сообщает Die Welt, предполагается, что белуха является тем самым животным, которое нашли недавно у берегов Норвегии.

Напомним, в конце апреля у северного побережья Норвегии нашли белуху с креплением для экшн-камеры. На голове белухи была стяжка, на которой находилось крепление для камеры GoPro. На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg — «оборудование Санкт-Петербурга». Один из рыбаков, который нашел белуху, отметил, что кит был очень ручным и казался привыкшим к людям.

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