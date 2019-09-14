РПЦ опровергла слухи о доходах священников в размере 1 млн рублей

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Митрополит Волоколамский Иларион назвал фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей. По его словам, эта цифра превышает реальные зарплаты священников в 10, в 20 или в 50 раз».



«Есть храмы богатые, а есть достаточно бедные, это зависит от того, где находится этот храм, сколько у него прихожан, это новый храм или это исторический храм, и зарплаты священников, я бы сказал, бывают в районе 20, 30, 40 тысяч рублей в месяц», — цитируют его «Вести.ру».

Иларион отметил, что у священника, помимо зарплаты, есть еще доход, который он получает за совершение так называемых «треб», особенно если это вызов на дом.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что священник должен жить так, как среднестатистический прихожанин прихода, а доходы ему нужно получать только от алтаря.

По его словам, у священнослужителя нет других доходов и не может быть — «что ему принесли, то у него и есть».