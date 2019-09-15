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Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

03:30, 15.09.2019
Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Фото: pixabay.com

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН доктор исторических наук Алексей Мосин дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода. По его словам, для начала следует расспросить родственников, а затем посетить архивы.

«Есть родословные общества, там помогут, расскажут о методике исследования. Сразу скажу, путь предстоит сложный, возможно, придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу», — сказал Мосин в интервью «Российской газете».

Он отметил, что специалисты, которые расшифровывают старинные архивы, нередко оказываются мошенниками, составляющими «липовые» родословные.

Фамилии, как подчеркнул Мосин, образовывались путем называния какого-нибудь отличительного признака человека — черт характера или внешности. Каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю, в связи с чем есть возможность в деталях проследить историю своего рода.

ОбществоИстория
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