Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН доктор исторических наук Алексей Мосин дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода. По его словам, для начала следует расспросить родственников, а затем посетить архивы.

«Есть родословные общества, там помогут, расскажут о методике исследования. Сразу скажу, путь предстоит сложный, возможно, придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу», — сказал Мосин в интервью «Российской газете».

Он отметил, что специалисты, которые расшифровывают старинные архивы, нередко оказываются мошенниками, составляющими «липовые» родословные.

Фамилии, как подчеркнул Мосин, образовывались путем называния какого-нибудь отличительного признака человека — черт характера или внешности. Каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю, в связи с чем есть возможность в деталях проследить историю своего рода.