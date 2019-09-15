КАМАЗ объявил о выходе на рынок новой линейки полуприцепов

ПАО «КАМАЗ» выпустил новую линейку четырехосных полуприцепов, которые производит дочернее предприятие компании в Башкирии ПАО «НЕФАЗ».



В новую линейку входят полуприцеп-бензовоз, полуприцеп-самосвал и бортовой полуприцеп-зерновоз. Они являются четырехосными и предназначены для эксплуатации с магистральными тягачами с колесной формулой 4х2, говорится в сообщении КАМАЗа.

Ранее КАМАЗ в рамках выставки Comtrans раскрыл подробности о новом магистральном тягаче КАМАЗ-54901.

В базовой комплектации грузовик будет стоить 6,5 млн рублей. Он получит комфортабельную кабину шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л. с. и 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач марки ZF. Запас топлива составит до 1,4 тыс. литров. В стоимость также включено сервисное обслуживание в течение 3 лет.