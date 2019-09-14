Рядом с Багамскими островами сформировался новый шторм

В Атлантике сформировался тропический шторм «Умберто», который в субботу пройдет северо-западнее островов Багамского архипелага.

Сейчас в зоне действия «Умберто» скорость ветра достигает 64 км/ч, ожидается его усиление до 100 км/ч. На пути к американскому штату Флорида через два-три дня шторм может усилиться до урагана, передает «Интерфакс»

В правительстве Багамских островов «Умберто» может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана «Дориан».

В результате прихода урагана «Дориан» на Багамские острова числятся пропавшими без вести 2,5 тысячи жителей островов. По данным на 8 сентября, его жертвами стали 43 человека.

