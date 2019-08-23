В Ижевске автобус въехал в столб, пострадали 20 человек

Сегодня вечером в Ижевске автобус НЕФАЗ врезался в опору трубопровода. В результате ДТП пострадали 20 человек.

Погибших нет, передает «РИА Новости». Пострадавших осматривают шесть бригад скорой медицинской помощи. К ликвидации последствий ДТП привлечены 38 человек и 13 единиц техники.

Авария произошла в 19.03, отмечают в главке МЧС по Удмуртии. В автобусе находились 30 пассажиров. Он въехал в опору на перекрестке улиц Новоажимова и Азина.