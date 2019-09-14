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В Челнах и Апастово построят два футбольных поля почти за 60 млн рублей

10:16, 14.09.2019
В Челнах и Апастово построят два футбольных поля почти за 60 млн рублей
Фото: pixino.com

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на строительство футбольных полей в Набережных Челнах и Апастово. Начальная стоимость контракта составляет 57 млн рублей.

Поле в Набережных Челнах расположится на проспекте Мира, 20, и будет стоить 34,7 млн рублей. По этому адресу расположена ДЮСШ «Виктория», так что речь, вероятно, идет о реконструкции существующего спортивного объекта. Адрес строительства в Апастово в техническом задании не указан, стоимость составит 21,9 млн рублей. Общая площадь спортивного объекта в Челнах составит 13,2 тыс. кв. м, в Апастово — 7,14 тыс. кв. м.

Строительство спортивных объектов в Апастово фигурирует в планах на 2019 год по нацпроекту «Демография». Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

СпортФутболОбществоИнфраструктура Татарстан
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