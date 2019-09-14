В Уфе рядом с железной дорогой разлился мазут

На место разлива мазута возле железнодорожных путей в Демском районе выехали экологи и представители администрации города. Сообщение о происшествии поступило накануне днем.

Сейчас на месте происшествия экологи принимают меры по ликвидации случившегося и установлению виновных лиц. Из сообщения администрации Уфы следует, что причины произошедшего пока не установлены.

В администрации также подчеркнули, что угрозы попадания в водоемы и угрозы для жизни и здоровья уфимцев нет.

Напомним, накануне в Уфе также произошло задымление на крыше стадиона «Салават Юлаев» — жители близлежащих домов вызвали пожарных.